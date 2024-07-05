'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi

Polis memuru metrelerce sürüklendi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi, Cemil Meriç Mahallesi'nde 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.30 sularında yaşanan olayda dehşet verici anlar yaşandı.

Bir araç sürücüsü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis memuru aracı durdurmak için müdahale ettiği sırada sürücü, gaza basarak polis memurunu metrelerce sürükledi.

O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayda yaralanan polis memuru için sağlık ekipleri hemen olay yerine çağrıldı.

Mahalle sakinlerinden Faruk Can, "Ses duyduk, dışarı çıktık. Polis memurunun yerde yattığını gördük. Ekipler geldiğinde, sürücü polis memuruna çarpmaya çalışırken aracımıza zarar verdi. Memur bey yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi.