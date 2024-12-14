"Dur" ihtarına uymadı, tırı polislerin üzerine sürdü

Kaynak: İHA
"Dur" ihtarına uymadı, tırı polislerin üzerine sürdü

Sivas'ta polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan ve polislerin üzerine tır süren sürücü, gündüz saatlerinde polisten kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin takibini sürdüğü sürücü, gece saatlerinde tırın içinde yakalandı.

Aktarılan bilgilere göre 58 BH 540 plakalı tır sürücüsü Ö.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine sürdü. Kaçarak izini kaybettiren sürücü, gece geç saatlerde Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde tespit edildi.

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Polis ekipleri, sürücüye defalarca kapıyı açması çağrısında bulundu. Alkolün etkisiyle tır içerisinde uyuyan sürücü uzun bir süre uyandırılamadı. Polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

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Olay yerine giden sürücünün yakınları, tırı yedek anahtarı ile açtı. Uyandırılan sürücü Ö.K., Polis Merkezi'ne götürüldü. Polislerin hayatını tehlikeye atan Ö.K.'ye çeşitli suçlardan yaklaşık 30 bin TL para cezası uygulandı.

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