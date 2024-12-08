'Dur' ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Olay, Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. 01 ANN 227 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü, motosikletli yunus timlerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin aracı takibi sırasında, ekiplerin kullandığı motosiklet Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesişimindeki kavşakta devrildi. Otomobil ise kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki polis memurundan biri ayakta tedavi edilirken, diğer polis memuru Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve araçtaki bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.