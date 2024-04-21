Dur ihtarına uymayan Belediye Müdürü polise silah çekti. Bakın arabasından ne çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis memuruna silah doğrulttuğu ve polis ekiplerine mukavemette bulunduğu sebebi ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş. tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğünün konu ile alakalı yaptığı açıklamaya göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tellidere Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan yol denetiminde "Dur" ihtarına uymayan M.A.Ş. idaresindeki 06 DDF 448 plakalı bir araç, polis ekipleri ile kovalamaca sonrası Alparslan Türkeş Bulvarı Kanal mevkisinde önü kesilerek polis tarafından durduruldu.

Polis ekiplerinin uyarısıyla cezaevinde infaz koruma memuru olan sürücü M.A.Ş. ile araçtaki A.B. ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş, kamyonetten inmeyeceklerini söyledi.

Tam da bu sırada araçtaki Selahattin Ş, polis memuruna tokat atma girişiminde bulunarak hakaret etti.

POLİSE SİLAH ÇEKTİ

Temizlik Müdürü Selahattin Ş. belindeki silahı çekerek polis memuruna doğrulttu ve tekme atarak mukavemette bulundu. Selahattin Ş., ekipler tarafından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltı işlemi sırasında polisten Selahattin Ş'yi almaya çalışan M.A.Ş. de biber gazıyla etkisiz hale getirildi, olay yerinden kaçan A.B. kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri tarafından Selahattin Ş, M.A.Ş. ve A.B. gözaltına alındı.

ARACI BELEDİYE KİRALAMIŞ

Şoför M.A.Ş. hakkında alkollü araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı, Seyhan Belediyesi tarafından kiralandığı ortaya çıkan araç bağlanarak otoparka çekildi.

ARABADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Selahattin Ş'nin polis memuruna doğrulttuğu tabanca ile şarjör ve 16 fişeğe el konuldu, araçta yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şoför M.A.Ş. hakkında alkollü araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı, Seyhan Belediyesince kiralandığı belirlenen araç bağlanarak otoparka çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİCİLİ KABARIK

Bu arada Selahattin Ş'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.