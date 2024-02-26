'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı
Aksaray'da, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kebapçı kuryesi Mehmet B. (28), kaza yaptı.

Motosikletinin sepetindeki kebapların arasından çıkan uyuşturucuyla birlikte yaşanan olay Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştıkları Mehmet B.'yi suçüstü yakalamak için harekete geçti.

Ancak Mehmet B., jandarma ekiplerini fark ederek motosikletiyle kaçmaya başladı. Jandarmanın takibi sırasında 1481 Sokak'ta kaza yaparak devrilen Mehmet B. yaralandı. Kaza sonrası motosikletin sepetinden uyuşturucu madde dökülürken, kebaplar ise sepetin içinde kaldı.

Yaralı kurye, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

dur-ihtarina-uymayan-kurye-kaza-yapti-18124-1.jpg

dur-ihtarina-uymayan-kurye-kaza-yapti-18124-2.jpg

dur-ihtarina-uymayan-kurye-kaza-yapti-18124.jpg

Son Haberler
Galatasaray'ın yıldızından 'Kötü oynadık' itirafı Spor
Galatasaray'ın yıldızından 'Kötü oynadık' itirafı
Sergen Yalçın isyan etti. 'Masa başı' oyunlarına dikkat çekti Spor
Sergen Yalçın isyan etti. 'Masa başı' oyunlarına dikkat çekti
Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş Spor
Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş
Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu Gündem
Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Sürekli kaza yapmasından arabasını sorumlu tutup arabasını evin duvarına astı Video
Sürekli kaza yapmasından arabasını sorumlu tutup arabasını evin duvarına astı
Fenerbahçe Galatasaray Antalyaspor maçı için 'tiyatro' dedi Spor
Fenerbahçe Galatasaray Antalyaspor maçı için 'tiyatro' dedi
Biden ve Trump aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyarette bulunacak Dünya
Biden ve Trump aynı gün ABD-Meksika sınırını ziyarette bulunacak