'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı

Motosikletinin sepetindeki kebapların arasından çıkan uyuşturucuyla birlikte yaşanan olay Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştıkları Mehmet B.'yi suçüstü yakalamak için harekete geçti.

Ancak Mehmet B., jandarma ekiplerini fark ederek motosikletiyle kaçmaya başladı. Jandarmanın takibi sırasında 1481 Sokak'ta kaza yaparak devrilen Mehmet B. yaralandı. Kaza sonrası motosikletin sepetinden uyuşturucu madde dökülürken, kebaplar ise sepetin içinde kaldı.

Yaralı kurye, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.