'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı

Kaynak: İHA
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı

Adana, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşen bir olayda, trafik kontrolü sırasında kaçan bir motosiklet sürücüsü, durdurma girişiminde bulunan bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.

21 yaşındaki K.Y. isimli sürücü, polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasını fark edince kaçışa geçti. Kovalamaca esnasında, K.Y.'nin kullandığı motosiklet, müdahale etmeye çalışan yunus ekibinden bir polis memuruna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, diğer yunus polislerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Yaralı polis memuru ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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