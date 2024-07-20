'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı

21 yaşındaki K.Y. isimli sürücü, polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasını fark edince kaçışa geçti. Kovalamaca esnasında, K.Y.'nin kullandığı motosiklet, müdahale etmeye çalışan yunus ekibinden bir polis memuruna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, diğer yunus polislerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Yaralı polis memuru ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.