Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Kütahya'da, polis ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı.

Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sürücü, kaçarken motosikletiyle polis memuruna çarptı. Kazada yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

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