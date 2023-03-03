3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, trafik uygulamasında hafif ticari araç sürücüsü Onur U.'nun 'dur' ihtarına uymayıp çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:34
Takip Et

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
+
Aa
-

(DHA) - Olay, 24 Şubat gecesi Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri uygulama yaparken, 'dur' ihtarına uymayan 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarpıp kaçtı.

Yaralanan trafik polisi Canoluk, ambulansla Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U. ise yakalandı. Uyuşturucu dahil farklı suçlardan sabıka kaydı olan Onur U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Gebze’de özel bir hastanede tedavi gören polis memuru Hıdır Canoluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
7
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.