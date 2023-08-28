'Dur' ihtarına uymayan sürücünün polisten kaçtığı anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan çalıntı aracın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYNAK: İHA
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün polisten kaçtığı anlar kamerada

Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl ilçesine giriş yapan 34 VG 6302 plakalı aracın çalıntı olduğu Plaka Takip Sisteminden tespit edildi. İlçe girişinde görev alan polis ekipleri, gelen aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundular.

aw017456-01.jpgPolisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Ekipler şüphelinin peşine düştüler. Mahmudiye mahallesi mobilya sanayine hızla giren araç yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında lastiklerinin patlaması sonucu kaza yaparak durdu. Kaza yapan araçtan çıkan şüpheli Ferhat Ç.(27), koşarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

aw017456-03.jpgAracın ve plakalarının çalıntı olduğu ortaya çıktı. 16 BBG 526 plakalı Bursa Emek'ten çalınan araca, çalıntı olan 34 VG 6302 plaka takıldığı ortaya çıktı. Araç incelenmek üzere karakolun bahçesine çekildi.

aw017456-06.jpgŞüpheliye 'dur' ihtarına uymamaktan 951 TL, araca sahte plaka takmaktan 20 bin 300 TL, Makas atmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

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