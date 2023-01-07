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'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı

Konya’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, durup baklava aldığı pastanenin önünde yakalandı. Polisten kaçanın kendisi olmadığı iddia eden şahsın cebinden kaçan aracın kontak anahtarı çıkarken, aracın yanında uyuşturucu madde bulundu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 01:28
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'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
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Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri otomobile "dur" ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan otomobili bir süre sonra gözden kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN CEBİNDEKİ KONTAK ANAHTARI ELE VERDİ

Polis ekipleri kaçan araçla ilgili çalışmalara devam ederken, Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerindeki bir site yanında bulunan boş araziye aracı park eden 4 kişi, pastaneye giderek baklava aldı. Polisten kaçan şüphelilerin pastanede alışveriş yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Baklavayı alan şahıslar, boş araziye park ettikleri araca gittikleri sırada çevrede devriye atan polis ekipleri kendilerinden şüphelendi.

Ekipler şüphelilerden 2’sini durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada boş arazideki aracı bulan polislerin aracın kendilerine ait olup olmadığını sorduğu şahıslar itiraz etti. Polis ekipleri tarafından şahısların üzerinde yapılan aramada aracın kontak anahtarı kimlik kontrolü yapılan Mustafa Ö.’nün cebinden çıktı. Bunun üzerine sürücü ve yanında bulunan Muammer T. gözaltına alındı.

ARACIN YANINDA KAVANOZ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan sürücünün alkol kontrolünün ardından 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, polis ekipleri boş arazide bulunan araç ve çevresinde yaptığı inceleme sırasında araçtan atıldığı tespit edilen 2 kavanoz içerisinde uyuşturucu madde buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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