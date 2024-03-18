Durak otunu böyle tüketin ağız kokusu sorununuz tarihe karışsın

Günümüzde birçok insan, sağlık sorunları için doğal yöntemlere yöneliyor ve şifalı otların faydalarını keşfediyor.

Özellikle durak otu, ağız kokusuna karşı etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Durak otu kullanımı…

Ağız kokusu problemi yaşayanlar, yemek esnasında veya sonrasında bir miktar durak otu tüketmeyi deneyebilirler.

Durak otunun güçlü ve özgün aroması, ağız kokusunu gidermede etkilidir.

Kullanım yöntemleri nelerdir?

Durak otu hem taze hem de kuru olarak, baharat veya çay formunda kullanılabilir.

Kurutma işlemine başlamadan önce durak otu iyice yıkanmalıdır. Yıkama işleminden sonra ince dilimlere ayrılır.

Durak otunun sapları da, tercihe bağlı olarak kurutulabilir. Kesilen parçalar temiz bir bez üzerine serilerek kurumaya bırakılır. Kurutma işlemi için direkt güneş ışığı almayan, serin bir yer idealdir.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalan durak otu solup rengini kaybeder. Rengini ve tazeliğini koruması için karanlık bir ortamda kurutulması önerilir.

3-4 gün içinde tamamen kuruyan durak otu, kuru ve temiz bir cam kavanozda saklanmalıdır.

Durak otu saklanırken, kavanozun güneş ışığı görmeyen bir yerde olması ve hava almayacak şekilde kapalı tutulması önemlidir. İdeal koşullarda, durak otu altı aya kadar kuru olarak muhafaza edilebilir.