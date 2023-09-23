Durakları kaldırılan minibüsçüler mağdur

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kumlugeçit-Bağlık güzergahında taşımacılık yapan S.S. 25 Nolu Akarsu Birlik minibüslerinin, Kumlugeçit’te yıllardır kullandığı durak yeri kaldırılınca şoförler de mağdur oldu.

Kumlugeçit Durağının kaldırılmasının ardından Hastane bölgesinde ve İstasyon’da durak oluşturulduğunu, fakat durakların sadece adının olduğunu belirten şoförler, “Her iki durakta da parkta yiyip içiyoruz. Oturabileceğimiz ya da tuvalet ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir yer yok. Bize durak temin edilmesini bekliyoruz” diyerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi yetkililerine seslendi.

Güzergahtan dolayı Kumlugeçit Durağının kaldırıldığını ifade eden minibüs şoförleri, “Bizim durağımız Kumlugeçit’teydi, durağı oradan kaldırıp hastane bölgesine verdiler. Yaklaşık 3 haftadır buradayız. Durak yok, lavabo yok. Şoförlerin ihtiyacını gidereceği ya da oturacağı bir yer yok. Parkta yiyip içiyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.



SABRIMIZ KALMADI

İstasyon Durağının da aynı şekilde olduğunu söyleyen şoförler, “Orada da durak yok. Orada da parkta bekliyoruz. Bir çözüme ulaşmasını istiyoruz. Kooperatif başkanına da söyledik. O da ‘sabredin’ diyor. 3 haftadır sabrediyoruz. Ama artık sabredecek durumda değiliz. Şimdi, havalar iyi parkta oturuyoruz ama yarın öbür gün yağmur yağdığında, kar yağdığında, soğukta ne yapacağız? Arabalarda durup kaloriferi çalıştırsak zaten mazot almış başını gidiyor. Biz ne yapacağız, mal sahiplerine para veremediğimiz zaman ne olacak? Burada sefiller gibiyiz. Gelen geçen bize bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Biran önce bir çözüme ulaşması lazım. Sözde Avrupa Birliği’ne gireceğiz ama hala şoförler parka yeme içme ihtiyacını gideriyor. Tuvalet ihtiyacını karşılamak için camiye de gidemiyoruz, en yakın cami 1 kilometre uzakta. Mağduruz. Biz çözüm bekliyoruz. Başkandan talebimiz bu” dedi.



İHTİYAÇLARIMIZI GİDEREMİYORUZ

Hastane durağı ve İstasyon durağında 16 şoförün mağdur olduğunu belirten şoförler, “Kumlugeçit durağımızı kaldırdılar. Burayı güzergah olarak ikiye böldüler, hastane güzergahı ve istasyon güzergahı. 2 durağımızda da oturacak yer yok. Oturabileceğimiz, ihtiyacımızı giderebileceğimiz bir yer olması lazım. Önceden yolcu eşyasını kaybettiğinde duraktan alabiliyordu, şimdi bir yolcu eşyasını kaybetse nasıl bulacak, cebimizde mi gezdireceğiz? Bir durak olacak ki oraya bırakacağız ve eşyasını gelip alacak. Durak olduğu zaman yaşlı insanlar ihtiyacını gidermek için bizim lavaboyu da kullanabiliyor. Biz hastanenin tuvaletine de gittik. Oraya gitmek istemiyoruz” diye konuştu.

İNSANLARA HİZMET VERMEYE ÇALIŞIRKEN BİZ MAĞDUR OLUYORUZ.

Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi yetkililerine de seslenen şoförler, “Bize durak temin etmelerini istiyoruz. Biz halka hizmet verirken, kendimiz rezil oluyoruz. Bizim şu anda 2 hattımız duraksız bir şekilde faaliyet gösteriyor. İnsanlara hizmet vermeye çalışırken biz kendimiz mağduriyet yaşıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi’nin bu konuda en kısa zamanda bize destek vermesini bekliyoruz” dedi.