Durakta bekleyen kadına yangın tüpü sıktılar. Bu nasıl bir psikopatlıktır?

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay. Fatih'te seyir halindeki otomobilde 3 kişi, yol kenarında bekleyen kadına yangın tüpü sıktı. Yakalayın bu adamları...

KAYNAK: DHA
Durakta bekleyen kadına yangın tüpü sıktılar. Bu nasıl bir psikopatlıktır?

İstanbul’da seyir halindeki otomobildeki 3 kişi, yol kenarında bekleyen bir kadına yangın söndürme tüpüyle saldırdı. Tüpteki kimyasal maddeyi kadının üzerine boca eden saldırganlar, olay anını sosyal medyada paylaştı. Saldırıya uğrayan kadının büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.

DHA'nın haberine göre, olay İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobildeki 3 kişi, yolda yürüyen bir kadını durdurarak “Çalışıyor musun?” diye sordu. Kadın, “Hayır” cevabını verince saldırganlar, araçtaki yangın söndürme tüpünü kadının üzerine boşalttı. Kadın, saldırı karşısında neye uğradığını şaşırırken, saldırganlar kaçtı.

Saldırganlar, saldırı anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada “Böcekleri yok ediyoruz” diye paylaştı. Paylaşılan videoda, saldırganların kadına küfür ettiği ve güldüğü duyuldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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