Durdurulan otobüste 6 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Durdurulan otobüste 6 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.

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