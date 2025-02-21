Dursun Çiçek'e kızından büyük şok! Oyunu kime vereceğini açıkladı

CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, aday olacağını açıklamasının ardından TBMM'ye gelerek gerekli olan 20 milletvekili imzasını toplamaya başladı.

Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek ise babasını değil, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

DURSUN ÇİÇEK: 20 İMZAYI BULACAĞIM

Tek adaylı bir ön seçimin demokratik ve etik olmayacağını belirten Dursun Çiçek, "Dolayısıyla tek adayla ön seçimi zorlamak hem partimizi hem de ön seçimi zora sokar. O açıdan ön seçimde tecrübeliyim; daha önce de 2015 yılında İstanbul'daki seçimde 2'nci bölgeden 2'nci çıkmıştım. Bu kez de ön seçimde Sayın İmamoğlu ile beraber başka adaylar da çıkacak inşallah, hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz. Şu anda imza topluyorum, 20 imzayı bulacağım. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı, akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'40 KİŞİYE GÖNDERDİK, '5 VEKİL İMZA VERDİ'

TBMM Basın Kapısı'nda açıklamada bulunan Çiçek, "Tek adayla ön seçimi zorlamak partimizi de ön seçimi de zora sokar. O açıdan 2015'te olduğu gibi tecrübeliyiz. Bu seçimde de sayın İmamoğlu ile birlikte ön seçime 1.5 milyon üyemizin karşısına çıkacağız. Şu an imza topluyorum. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Adaylığım için bazı vekiller imza verdi. 40 vekile gönderdik. 5 kişiden dönüş oldu" dedi.

'KIZIM İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR'

Dursun Çiçek kızı İrem Çiçek'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği açıkladı. Konuşmasının devamında Çiçek, "Birinci çıkarsa ben de oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Bir önceki seçimde de 'Adayımız İmamoğlu olmalı' diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile, demokratik bir aile" diye konuştu.

İREM ÇİÇEK PAYLAŞIM YAPTI

Dursun Çiçek'ın kızı İrem Çiçek adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini bir paylaşımla açıkladı:

"Babam Dursun Çiçek‘in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı. Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım. Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu’nun hakettiğini ve kazanacağını düşünüyorum. Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim."