Dursun Özbek Hacıosmanoğlu ile görüştü. Anında müjdeli haberi aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dursun Özbek Hacıosmanoğlu ile görüştü. Anında müjdeli haberi aldı

Galatasaraylı Selçuk Azeri Amatör İşler Kurulunun başkanlığına getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara devam ediliyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Amatör İşler Kurulunun başkanlığına Selçuk Azeri getirildi.

Azeri Galatasaray Taç Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyordu.

Dursun Özbek'in Hacıosmanoğlu ziyaretinden sonra gelen bu kararda Özbek'in etkili olduğu konuşuluyor.

Amatör İşler Kurulunun üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yetkin Karakaş, Murat Kandazoğlu, Recep Ali Er, Bayram Yüksel, Ahmet Kurşun, Murat Aydın, Mehmet Top, Fikret Sivri, Mithat Ertaş, Mustafa Mete Ertan, Mustafa Sinan Işık, Murat Cengiz, Osman Kılıç, Özgür Subaşı, Abdulkadir Gözegir, Zeki Kurt, Ufuk Tatar, Remzi Dayan, Feyyaz Ceşen, Sadri Atam, Ekrem Karaoğlan, Efkan Muhtar, Cemalettin Metin, Kemal Demir, Ersan Karamehmetoğlu, Erol Timur, Adem Keloğlu, Hasan Özbulut, Zeki Ekici, Yaşar Zımba, Ahmet Bozan, Firuz Erdil, Cavit Kılıç, Mutlu İnan, Mahmut Akyol, Sadettin Dağ, Kemal Türkkan, Metin Bulut, Hasan Başdemir, Selahattin Çodur, Ayhan Özhan, Abdülhalik Görün, Mustafa Gür, Sezai Işkın, Metin Mengüç, Ahmet Muhtar Akıncı, Emin Turan, Bayram Gölcük, Kaan Avcı, Murat Okçu, Hayati Yolcu, Fatih Gülgönül, Muzaffer Karameşe, Salih Yılmaz, Tansu Acabey, Fatih Çakmak, Volkan Çakmak, Ferhat Arıcı.

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