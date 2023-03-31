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Tahkim Kurulu'ndan flaş Dursun Özbek kararı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:48
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Dursun Özbek için yeni karar

Tahkim Kurulu'ndan flaş Dursun Özbek kararı
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Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in 21 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Ali Koç'a ve Jorge Jesus'a verilen para cezasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.'nin başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.

 

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