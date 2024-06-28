Dursun Özbek imzayı attı. Dev anlaşma açıklandı

Kaynak: AA
Dursun Özbek imzayı attı. Dev anlaşma açıklandı

Galatasaray'ın yeni forma sponsoru PUMA oldu.

Galatasaray Kulübü ile spor giyim markası PUMA arasında sarı-kırmızılı futbol takımlarının 5 yıllık forma sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında PUMA; futbolda erkek ve kadın takımlarının yanı sıra altyapı ekiplerinin sponsorluğunu üstlenecek.

İmza töreni RAMS Park basın toplantı odasında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, PUMA markasının tasarımdan üretime kadar Galatasaray'ın futbol takımlarına destek vereceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon da şampiyonlukta iddialı olacağını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması için tasarımlara başladıklarını düşünüyorum. Bu tasarımları görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

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