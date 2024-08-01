Dursun Özbek koşa koşa Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti

Dursun Özbek koşa koşa Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti
Kaynak: Haber Merkezi

Yayın hakları sözleşmesi için Riva'ya giden Dursun Özbek imza törenin ardından Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF ile beIN Medya Grup arasında Süper Lig ve 1. Lig’in yayın hakları için 3 yıllık anlaşma bugün yapılan tören ile imzalandı.

Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törene İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Hacıosmanoğlu’nun yanına giden Dursun Özbek TFF’nin yeni başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar dilerken bir de Galatasaray forması hediye etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’da Dursun Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

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