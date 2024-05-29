Dursun Özbek mazbatayı aldı

Selahattin Ekrekli
Dursun Özbek mazbatayı aldı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan olan Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti mazbataları takdim etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 2, toplamda ise 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Hikmet Can Koyuncuoğlu verdi.

Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

KURULLAR

Dursun Özbek başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli,

Disiplin kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

İlgili Haberler
Futbolun kanlı tarihi
Okan Buruk ağzını yıka öyle konuş
Son Haberler
Helal olsun sana Hatice nine. Çanta dolusu para teklif edildi kabul etmedi. Ben Cumhuriyet kadınıyım Gündem
Helal olsun sana Hatice nine. Çanta dolusu para teklif edildi kabul etmedi. Ben Cumhuriyet kadınıyım
Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla saldırdı Dünya
Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla saldırdı
Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün anlamı nedir?
Fatih Altaylı Mourinho tehlikesini açıkladı Spor
Fatih Altaylı Mourinho tehlikesini açıkladı
Enes Ünal imzayı attı Spor
Enes Ünal imzayı attı
Esra Erol’da büyük rezillik: Kocam, kayınpederim ve ben birlikte yattık Yaşam
Esra Erol’da büyük rezillik: Kocam, kayınpederim ve ben birlikte yattık
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi