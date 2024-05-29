Okan Buruk ağzını yıka öyle konuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk ağzını yıka öyle konuş

Sedat KAYA yazdı: Okan Buruk ağzını yıka öyle konuş

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Galatasaray Çaykur Rizesporla oynuyordu.

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kadın muhabir Nur Bilge'ye çiçek vererek, kadınlara övgüler yağdırmıştı.

"Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, önemli bir gün. Kadın-erkek ayrımının olmadığı bir gelecek diliyorum. Biz de size çiçek takdim etmek istiyoruz. Tekrar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Yazar Cemil Meriç, "Samimiyet öyle bir dildir ki; körde görür, sağır da duyar" der.

Okan Buruk'un o gün samimi olmadığı bugün ortaya çıktı.
Şampiyonluk kutlamalarında kadınlara analara küfür etti.
Kör de gördü, sağır da duydu.
Okan Buruk başarılı bir futbolcuydu.
Şimdi başarılı bir teknik adam.
Ama insanlık ve samimiyet sınavında sınıfta kaldı.
Okan, sen bu toplumda idol bir insansın.
Milyonlarca genç seni örnek alıyor.
Hiç düşündün mü, sen analara, kadınlara bu kadar galiz, bu kadar edepsiz, bu kadar eril bir dille küfür edersen, onlar ne yapar?
Yakışıyor mu?
O küfürü duyan milyonlarca Fenerbahçeli'nin annesinin neler düşündüğü sen bir düşün.
Bu iğrenç küfürlerinle başarılı olabilirsin, şampiyon olabilirsin ama insan olamazsın.
Ağzını bir yıka.
Çok pis kokuyor!

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