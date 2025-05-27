Dursun Özbek pastayı kesti: Sayenizde şampiyon olduk

25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takan Galatasaray kutlamalarına çalışanlarıyla devam etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılan kutlamada etkinliğine Başkan Dursun Özbek ile Yönetim Kurulunun katıldı. Etkinlikte Galatasaray’ın 25. lig şampiyonluğu kupası ve 19. Türkiye Kupası sergilendi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Özbek, Galatasaray çalışanlarının şampiyonluğun paydaşlarından biri olduğunu dile getirdi. Futbolda çok çetin bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Özbek, “Hepinizin takip ettiğini düşünüyorum. Nelerle uğraştığımızı, nelere karşı savaştığımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sonuçta ipi göğüslediğimiz için çok mutluyum. Burada sizin verdiğiniz katkıyı çok önemsiyorum. Sizlerin mesaisi ve katkılarıyla ulaştığımız şampiyonlukta büyük payınız var. Bu şampiyonluk için sizlere özel bir teşekkür ediyorum” dedi.

“GALATASARAY’I GÜZEL GÜNLERE TAŞIMAK İÇİN BİRBİRİMİZİ SEVMELİYİZ”

Özbek konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

“Ayrıca büyük bir teşekkürü de futbolcularımıza, teknik kadromuza, taraftarımıza gönderiyorum. Bu hep birlikte ortak çalışmamızın bir eseri. Hep beraber büyük katkı veriyoruz. Siz benim çalışma arkadaşlarımsınız. Buradaki merkezde el ele Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için çalışıyoruz. Bu çalışmanın içinde çok önemsediğim bir şey var. Birbirimizi sevmemiz. Özellikle Galatasaray’ı sevmemiz. Galatasaray’ı sevmek demek içimizde birbirimizi sevmekten, sevgi iklimini muhafaza etmekten geçiyor. Camiaya seslenirken de kendi içimizde, buradaki çekirdek kadromuzda birbirimizi sevmek ve bu sevgiyi kendi içimizde yaşatmanın öneminden bahsediyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde bunu başardık. Hedefe ulaşmanın tek yolu bu. Ne yaparsak yapalım. Birbirimizle barışık olmazsak başarıya gidişimiz o derece zor olur.”

“Kupalarımız Galatasaray’a hayırlı olsun. 25. şampiyonluğumuz ve beşinci yıldızımız hayırlı olsun. Gelecekten temennim de en kısa sürede inşallah 6. yıldızı da formamızın üzerinde görmek istiyorum. Onun için hep beraber, sırt sırta çalışacağız. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmasının ardından Başkan Dursun Aydın Özbek, üstünde beş yıldızlı armamızın olduğu pastayı kesti ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.