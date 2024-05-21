Dursun Özbek yüzde 60'la seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan oylamada "Yılın Spor Yöneticisi" seçildi. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katıldığı oylamada yüzde 60 oy alarak ödüle layık görülen Özbek, ödülünü üniversitenin Kazlıçeşme Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle aldı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM VARDI

Törene, Dursun Özbek’in yanı sıra İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Maruf Güneş ve Fatih Demircan katıldı.

SALONA TEZAHÜRATLARLA GİRDİ

Salona coşkulu alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde giren Dursun Özbek, öğrencilere yaptığı konuşmada Galatasaray’ın önemini vurguladı. Özbek, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten gelen bir kulübüz. Biz yöneticiler de bu tarihi ve değerleri özümseyerek kulübü yönetmeye ve Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz," dedi.

GALATASARAY'IN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Özbek, Galatasaray’ın "yabancı takımları yenme" misyonuna değinerek, "Biz bir spor kulübüyüz. 1905 yılında Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları tarafından kurulan kulübümüzün kuruluş manifestosunda, Avrupa takımlarını yenme hedefi yer alıyor. Amacımız, Avrupa'da maç kazanmak ve bir kupa getirmek. 24 yıl önce bunu başardık ve yeniden başarmak için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN İDDİALI SÖZLER

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son haftaya kalması hakkında konuşan Özbek, "Şampiyonluk yarışı içindeyiz ve bu mücadeleyi Galatasaray'a yakışır şekilde sürdüreceğiz. Şampiyonluk kadar değerlerimiz ve kültürümüz de önemli. Bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız ve Galatasaraylıları sevince boğmak için elimizden geleni yapacağız. İyilerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz ve Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır," değerlendirmesinde bulundu.