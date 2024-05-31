Dursun Özbek'in İlkay Gündoğan planı belli oldu

Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasındaki transfer görüşmeleri, somut bir aşamaya yaklaşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona'ya transfer olmadan önce ve sonrasında ara dönem görüşmeleriyle tanınan 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, EURO 2024 sonrası Katalan deviyle yollarını ayırabilir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay'ın bir süre önce takıma olan ilgisini belirtmesiyle başlayan süreci başarıyla sonuçlandırmak niyetinde. Özbek, bu transferi şahsen sonlandırmakta kararlı ve böylece taraftarlara seçim ve şampiyonluk hediyesi sunmayı amaçlıyor.

İLKAY'I KAMPTA İKNA EDECEK

EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nın bir parçası olacak ve geçen yıl takım kaptanlığına yükselen İlkay ile kamp döneminde bir araya gelmeyi planlayan Özbek, bu transfer için ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

Turnuva öncesinde anlaşma sağlanabilirse, süreç artık Barcelona ve tecrübeli oyuncu arasında ilerleyecek. İlkay'ın sözleşmesinin feshedilmesi gündemde ve eğer İspanyol kulübü bir transfer ücreti talep ederse, Galatasaray yönetimi bu konuda resmi bir görüşme yapacak.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi arzuladığı İlkay Gündoğan, transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın orta saha stratejisinde kilit bir rol üstlenecek. Buruk, Torreira ile İlkay'ın merkezdeki uyumunun, Şampiyonlar Ligi'nde takıma önemli bir üstünlük ve güç katacağına inanıyor.