Dursun Özbek'ten acı itiraf

Galatasaray'da yönetimin gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda üyelerden yetki istemek amaçıyla düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkan Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek, şunları söyledi:

"UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Bunu yapamazsak büyük ihtimalle ceza alacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor. Bunlar önemli değil UEFA ne derse desin diyebilirsiniz. Ama ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki bunlardan hepsinden daha önemlisi şu: biz öyle bir kültürden geliyoruz ki asla esaretin altında kalmayı kabul etmemiş bir kulübüz. Bankalar Birliği anlaşması şu anda bir prangadır. Ben bundan çıkmak istiyorum.

Yaklaşık yılda 1 milyon 200 bin TL faiz ödüyoruz. Rakiplerimizin ne dediğini duyduğunuzu düşünüyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bunu 5-6 sene önce söylemiştik. Eğer Galatasaray'ı yönetmek istiyorsanız harcamalarınız iki misli kadar fon üretmek zorundasınız. O yüzden bu borcu kapatmamız lazım. Bizden sonra rakiplerimiz de bu borç sarmalından çıkmaya çalışıyor.

Hasılat paylaşımı modelinde bizim hazırladığımız ihale şartnamesinde Galatasaray'a bir ön ödeme yapılmasını istedik. Bizim 2.3 milyarlık banka borcunun kapatılması lazım. Arsa üzerinde ipoteğin kaldırılması lazım ki satılma şansı artsın. Bu avans bizim için önemli. Bu parayı ödediğimizde sadece Florya'da değil tüm gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kalkacak.

Mecidiyeköy ve Kemerburgaz'ı biz yapıyoruz. Evet söz verdiğimiz tarihte bitiremedik ama yakın zamanda bitecek. Burası Florya'nın yüzde 10'u kadar. Bu bize şunu öğretti, 150 bin metrekarelik bir alanın Galatasaray tarafından yapılması bir tarafa bunun bir de satılma olayı var. Bunu pazarlamak da ayrı bir şey. Biz bu konuda Galatasaray'ı riske sokma yetkisi isteyemeyiz. Hiçbir Galatasaraylı da böyle bir yetki alamaz."

