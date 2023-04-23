Dursun Özbek'ten flaş Gomis açıklaması

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten flaş Gomis açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-3 biten Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı, maçlar güzel geçiyor. Ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Şampiyonluğa odaklandık. Oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ederim. Çok güzel bir performans sergilediler. Biz hala 7 puan öndeyiz ve şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İnşallah Haziran'da ipi göğüsleyeceğiz. Karagümrük maçındaki oyunu çok beğendim."

"Ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Takıma çok güveniyorum. Güzel bir maç olacak ama biz kazanacağız."

"Hakemlerle ilgili yapılan açıklamayı okumadım. Bazı hakemlere ceza vermişler. Dinlendirilecek hakemleri iyi seçmeliler. Hakem performansı bütün kulüplerin sorunu. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarında başka bir şey konuşulmuyor. Biz lehimize ve aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler herkes için adaletli olmalı. Anadolu takımlarına da eşit mesafede durmalılar. Açıklamayı duydum, okumadım. Okuduktan sonra cevap veririm."

"Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. Zaten derdimiz, VAR'a çağırılmasıydı. VAR'a çağrıldıktan sonra hakemler gerekli kararı vicdanlarına göre alıyorlar. Rakiplerin ne söylediği ile ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı savunuyoruz. Kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız. Bu tip yol kazaları olabilir."

"Şampiyonluk son haftaya kalmaz. Galatasaray daha önce şampiyonluğunu ilan eder."

"Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum."

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