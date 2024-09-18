Dursun Özbek’ten olaylı sırt sponsorluğu hakkında açıklama! Büyük tartışma konusu olmuştu

Galatasaray'ın yeni sırt sponsoru ilgili yasa dışı bahis iddiaları büyük tartışma konusu olmuş, Sarı Kırmızılılar, sponsorluğu askıya aldığını duyurmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda konuya dair açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜMÜZÜN ÇIKARLARI İÇİN SON KARARI VERECEĞİZ"

Başkan Özbek, "Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SPONSORLUK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Galatasaray'dan iddialar sonrası yaptığı açıklamada, "Sponsorluk, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.