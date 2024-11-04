Dursun Özbek'ten Osimhen ve Davinson Sanchez hamlesi! İkisiyle de konuştu

Süper Lig'de lider Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2 futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının çıkmasından rahatsız.

Özbek'in Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu görüşmede Özbek'in 2 futbolcuya, "Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım" dediği öne sürüldü.

Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.