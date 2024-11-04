Dursun Özbek'ten Osimhen ve Davinson Sanchez hamlesi! İkisiyle de konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten Osimhen ve Davinson Sanchez hamlesi! İkisiyle de konuştu

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, devre arasında adı transfer olacaklarına yönelik dedikodulara karışan Osimhen ve Davinson Sanchez ile özel olarak görüştü. Özbek'in takım şampiyonluk mücadelesi içindeyken transfer söylentilerinin çıkmasından rahatsızlık duyduğunu 2 futbolcuya da ilettiği öne sürüldü.

Süper Lig'de lider Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2 futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının çıkmasından rahatsız.

osimhen.jpg

Özbek'in Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu görüşmede Özbek'in 2 futbolcuya, "Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım" dediği öne sürüldü.

davinson.jpg

Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Son Haberler
Kızların kavgasında yumruklar konuştu
Kızların kavgasında yumruklar konuştu
Demir parmaklılara sıkışan köpek kurtarıldı
Demir parmaklılara sıkışan köpek kurtarıldı
Kamala Harris cephesi güçleniyor
Kamala Harris cephesi güçleniyor
Samsun'dan 9 ildeki vatandaşları dolandırdı! Operasyon gecikmedi
Samsun'dan 9 ildeki vatandaşları dolandırdı! Operasyon gecikmedi
İYİ Parti'deki belediye AKP'ye geçti
İYİ Parti'deki belediye AKP'ye geçti