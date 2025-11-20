Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, 2026'nın mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

'SEVGİ İKLİMİ BAŞARIYI GETİRDİ'

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."

'AÇTIĞIMIZ KAPI DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLDU'

"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde. Orada da Galatasaray'ın farkı ortaya çıktı. Hatta finansal boyutunda işin yapılandırmayı yapan bankalar nezdinde konuştuğumuz zaman onlardan bile teşekkür aldık çünkü bizim açtığımız kapı diğerlerine de örnek oldu. Türk futbolunun çıkışı, futbolun bu sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli unsur faaliyet dışı yapıların gelişmesidir."

'BUGÜNKÜ PROJELERİN TEMELİ 2024'E DAYANIYOR'

"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015-2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor."

'SEÇİMDE ADAY OLACAĞIM'

"2026 Mayıs ayında seçimimiz var. Üç seneden iki yıla indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüplerde bunun ne kadar uygun olduğunu anladılar. Onlar da bu süreyi indiriyorlar. 2026'da aday olup seçime gireceğim. Hedefe ulaşmamız gereken birçok husus daha var. Buna karar veren kişi sorumluluğunu almalı. Camiamızın bu konuda en iyi seçimi yapacağına inanıyorum."

'OKAN BURUK GALATASARAY'A UZUN SÜRE DAHA HİZMET EDECEK'

"Okan Buruk Galatasaray'da doğmuş, Galatasaray'da başarılı bir hizmet süresi geçirmiş, yöneticilik yapmış bir kişi, Galatasaray'ın dinamiklerini, etik değerlerini çok iyi bilen biri. Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör ve teknik adam olduğunu düşünüyorum. İlişkimiz ağabey-kardeş ilişkisi gibi. Bizim ilişkimiz gayet güzel. Çok başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a çok uzun süre daha hizmet edeceğini düşünüyorum."

'FIBA GALATASARAY'I NBA AVRUPA'DA GÖRMEK İSTİYOR'

"Bundan 3 ay önce bir davet aldık FIBA tarafından. Can Atay Bey ile FIBA ile görüşeye gittik. NBA Avrupa'nın kurulacağını ve Galatasaray'ın da olmasını istediklerini söylediler. En üst seviyede görüşmeler gerçekleştirdik. Yazışmalarımız devam ediyor. Etkilendikleri iki konu var. Birincisi Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamamıza gelen 1 milyon Galatasaray taraftarının aidiyetinden etkilendiler. İkinci husus stadın yanından başladığımız basketbol salonu projesi. Onu da duymuşlar ve projeye de destek vereceklerini söyleyerek bizi davet ettiler. Görüşmeler pozitif şekilde ilerliyor."

'GALATASARAY'DA HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'

"Galatasaray'ın müzesindeki eksik kupalardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Hedefimiz eksik kupayı tamamlamak. Futbolda artık öyle bir seviyedeyiz ki Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla bizim başarımızı ölçecekler. Ben ve arkadaşlarım, teknik kadromuz. Herkes bu bilinçte. Önümüzdeki salı günü de maçımız var. O maçı da alıp en azından Şampiyonlar Ligi serüvenimize devam etme hedefimiz var. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye gidebileceğimize inancım var. İnşallah bir gün Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını da Türkiye'ye getirecek."

'GALATASARAY LİGDE YİNE ŞAMPİYON OLACAK'

'Lig uzun bir maraton. Koyduğumuz hedeflerin başında Şampiyonlar Ligi'ndeki performans geliyor. Ligde alışılagelen bir durum var. 2026 sonunda Galatasaray yine şampiyon olacaktır. Çok sayıda maç oynuyoruz. Bunu da dikkate alarak bir kadro kurmuştuk. İnşallah bunun karşılığını alacağız.

'GALATASARAY KADIKÖY'DEN BAŞARIYLA ÇIKACAKTIR'

"Derbiler sonucunu önceden kestirmesi en zor maçlar oluyor. Fenerbahçe'nin de performansı iyi. Kadıköy'deki maçlara alıştık. Galatasaray'ın oradan başarıyla çıkacağı konusunda hiç şüphem yok. Son yıllarda iki takımın çekişmesi lige damgasını vuruyor. Bu sefer de öyle olacaktır."

'OSİMHEN GALATASARAY İÇİN BÜYÜK ŞANS'

"Osimhen milli maçta küçük bir sakatlık geçirdi ve oyundan çıktı. Burada MR'ı çekildi. 2 haftalık bir iyileşme süreci olacak tahminen. Osimhen'in geldiği günden beri aidiyeti Galatasaray için büyük bir şans. Bunların hepsinin altında sevgi iklimi yatıyor. Bunun olduğu her yerde aynı şekilde muhattabınız size aynı şekilde karşılık veriyor. Sanki senelerdir Galatasaraylı gibi mücadele veriyor. Sadace saha içinde değil, saha dışında da aynı şekilde davranıyor."

'ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ KARARI DEVRE ARASI ALACAĞIZ'

"Icari sakatlıktan döndü. Sözleşme bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar periyot var. Takımdaki bütün oyuncuların talepleri olabilir. Bunu bir kişiye özel bugün yapamazsın. Bugün için erken. Devre arasına kadar zamanımız var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'nın sonunda bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman yapacağız ve karar alacağız."

'TRABZONSPOR İLE EN BAŞINDAN BERİ GÖRÜŞÜYORUZ'

"Benim sezon başlamadan evvel beğendiğim ve Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesi gerektiğini düşünen kişiyim. Sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk. İlerde Galatasaray kaptanı olacak oyuncumuz."

'2 BAHİS SİTESİNDEN BİLGİ ALINMASI VAHİM'

"Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması çok vahim bir durum. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor? Bu bilgiler kimden federasyona gitmiş? Yapısı itibarıyla federasyonun bunu istemesi mümkün değil. 1024 futbolcuyu cezalandırdınız. Hiç itirazım yok. Diğer bahis sitelerinde olan futbolcular nerede? Rekabet içerisindeki bir ligde bu kabul edilebilir mi?"