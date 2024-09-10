Durukan Şekerleme'nin halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Şekerleme alanında faaliyet gösteren ve 69 ülkeye ihracat yapan Durukan Şekerleme San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı kapsamında talep toplama süreci 11-12 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Halka arz başvurusu onaylanan firma, 42 milyon 500 bin payı piyasaya eşit dağıtım yöntemiyle ihraç edecek. Şirketin hisseleri "DURKN" sembolü ile borsada işlem görecek.

Halka arz fiyatı 17 lira olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 722 milyon 500 bin lira olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 32,08 olması bekleniyor. Şirketin halka arzında talep toplama 11-12 Eylül arasında gerçekleşecek.

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul Durukan, yaptığı açıklamada, aile olarak 1976'dan bu yana sanayi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Firmayı şu anda 3. nesil olarak yönettiklerini ifade eden Durukan, 1993 yılından bu yana şekerleme üretimiyle uğraştıklarını bildirdi.

Durukan, geleneksel şekerlemelerin yanında farklılaşmış, inovatif ürünler de ürettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların içinde organik şekerlemeler veya eczane kanalına giden mineralli, vitaminli ürünler veya yeni lanse ettiğimiz Freeze Dry gibi pek çok inovatif kategori bulunmakta. Biz son yıllarda hızlı büyüyen bir şirketiz. Özellikle 2021 yılından beri finansallarımız incelendiğinde hızlı bir büyümemiz var. Bunu, yatırımlarla ve katma değerli ürünlerin ciromuzdaki payını artırarak sağlıyoruz. Ana amacımız tabii ki bu büyümeyi desteklemek. Büyümeyi desteklerken yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz, yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Şu an yaklaşık yüzde 62 olan ihracat payımızı 80'lere kadar çıkarma hedefimiz var. Aynı zamanda katma değerli ürünlerin cirodaki payını da artırarak büyümeyi desteklemek istiyoruz."

Durukan, bunlara ek olarak sürdürülebilirlik hedeflerinin de olduğunu söyledi.

ABD ile Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde sürdürülebilirliğin önemli bir gündem maddesi olduğunu anlatan Durukan, şirketlerin karbon ve su izlerini ölçüp raporladıklarını dile getirdi.

Durukan, şirketlerin karbon ve su izlerini kontrol altında tutmaması durumunda alıcı ülkelerce ekstra vergiye tabi olma ihtimallerinin olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yakın zamanda karbon borsasının ülkemizde olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla buna hazırlık yapma amacındayız. Bu niyetle GES yatırımı yapma planımız var. GES yatırımıyla beraber hem enerji tarafındaki sarfiyatımızı hem de karbon ayak izini kontrol altına almak istiyoruz. Büyüyen bir şirket olduğumuz için işletme sermayemiz de bizim için çok önemli. Bazı ham maddelerimizi peşin alıyoruz ve tabii ki yatırımı finanse ediyoruz. Dolayısıyla işletme sermayemizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla halka arzımızın aslında ana noktaları bunlar. Son dönemde parasal kaynaklara erişmek oldukça maliyetli bir hale geldi. Biz de buradaki maliyetleri kontrol altında tutmak adına küçük bir oranda da finansal borç ödemesi yapmayı planlıyoruz."

Durukan, son 3 yılda 69 ülkeye ihracat yaptıkları ve ihracat alanında güçlü olduklarını vurgulayarak, "Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle yeni yatırımlarla beraber ülke sayımızı da ihracat oranımızla beraber artırmayı planlıyoruz." dedi.

Avrupa ve ABD pazarının firma için önemine işaret eden Durukan, ürün farklılaştırması neticesinde ABD'de birçok ulusal marka için üretim yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Durukan, bu ürünlerin ABD'de tamamen büyük zincir mağazalara gittiğini belirterek, "Yani ABD'de bir zincir mağazaya gittiğinizde Durukan ürününe rastlamanız çok olasıdır. Dolayısıyla bizim için önemli bir pazardır. Burada da daha derinleşmek ve büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"İHRACAT DEĞERİMİZ SEKTÖR ORTALAMASININ 2 KATI"

Şirketin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir gıda AR-GE merkezi olduğunu söyleyen Durukan, bu merkezde 2017'den bu yana üniversiteler ve Avrupa Birliği (AB) gibi paydaşlarla nitelikli ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Durukan, son yıllardaki büyümede ve ürünlerinin katma değerli olmasında AR-GE merkezinin çok önemli bir payı olduğunu ifade ederek, burada yenilikçi ve rekabet gücünü artıracak ürünler ortaya koyduklarını kaydetti.

Böylece ortalama ihracat değerlerinin sektör ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu söyleyen Durukan, şöyle konuştu:

"Sektörümüzün bizim bulunduğumuz GTİP'te ortalama satış ihracat değeri kilogramda 1,91 dolar seviyesinde gerçekleşiyor. Bizim 2023 yılında gerçekleşen birim başına ihracat değerimiz ise yaklaşık 3,78 dolar/kg bandında. Yani bu dolar bazında yüzde 98,5'lik daha yüksek bir ortalama ihracat değerine tekabül ediyor. Biz sektörümüzde bu anlamda ayrışmış bir firmayız."

"GÜMRÜK TARAFINDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ ŞİRKET STATÜSÜNDEYİZ"

Durukan, fabrikalarının Ticaret Bakanlığı Gümrük Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş yükümlü şirket statüsünde olduğunu belirtti.

Bu statünün gerekli denetimleri sağlamış, gerekli raporlamaları yapabilen ve fiziki şartları da buna uygun olan firmaların denetlenmesi neticesinde verildiğini belirten Durukan, bu süreci yaklaşık 2 yıl önce başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Durukan, bu statünün sağladığı ayrıcalıklara dair şunları söyledi:

"Bu statü, bizim sahamızın aynı zamanda bir gümrük sahası olarak değerlendirilebildiğini, bizim buradan yüklemesini yaptığımız ürünlerin doğrudan gümrük kontrolünden çıkmış gibi muamele görerek ülkemizden ayrılabildiğini gösterebilen bir şey. Bunun çok önemli bir prestiji olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda operasyonel anlamda da bize çok fayda sağlayan bir statü olarak söyleyebilirim."

Durukan, fabrikanın 3 vardiya halinde, yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yumuşak şeker tarafındaki büyümemiz çok hızlı. Burada ürünlerimizi uzun terminlerle teslim edebiliyoruz. O yüzden de yeni devreye aldığımız yatırımların bizi bu anlamda daha da rahatlatacağına inanıyoruz. İşlerimiz oldukça yoğun. Teslim sürelerimizde yaklaşık minimum 6-8 haftalarda diyebiliriz. Bu halka arz süreciyle beraber şirketimizdeki ödevlerimiz artıyor. Bize güvenen yatırımcılarımıza karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız. Bunları yerine getirmek için çok yoğun bir şekilde çalışacağız."