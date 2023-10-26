Dürümcüde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya’da bir şahıs dürümcüde yemek yedikten sonra tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaraladı.

KAYNAK: İHA
Dürümcüde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Olay, saat 20.30 sıralarında kent merkezi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir dürümcüye müşteri olarak gelen şahıs, yediği yemeği beğenmediğini söyleyerek çalışanlarla tartıştı. Tartışma sonrası ödediği yemek ücreti iade edilen zanlı işletmeden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen şahıs yanında getirdiği bıçakla işletme sahibinin yakını olan A.Ö.’yü (21) bacağından yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak bulurken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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