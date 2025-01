Durumu 'yılan hikayesi'ne dönen hemzemin geçit!

Yeniçağ Gazetesi'nden Hüseyin Demir'in haberine göre; Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba "Bütçe komisyonunda 25 11 2024 yılında ulaştırma bakanına Uşak'la ilgili sorular sordum, bugün Kızılhisar'dayım Kızılhisar'ın hem zemin geçidinin neden açılmadığı ile ilgili bilgi istedim ve bunun açılamayacağını söylediklerine göre 310 + 885 km'de bulunan hem zemin geçit kurup içerisinde olması ve görüş mesafesinde olmaması nedeniyle 2005 yılında kapatılmıştır. Biz alt geçit yaptık, sıkıntı yok diyorlar.

Sayın bakan Allah'ınızı severseniz ya sayın valim gelip bir yerinde görün bakalım yani gerçekten kurşun içerisinde mi gelen kara trenin hızı ne kadar buradan görülmemesi mümkün mü?

Neden kapattınız bununla ilgili niçin bilgi vermiyorsunuz? Hadi onu kapattınız. Bakın, çok basit bir şey ya en ufak yağmurda kot farkından bu vatandaşlar buradan geçemiyor. Kendi arabamızla geldik, çamurdan buraya giremedik. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Bakın sayın valim bir an önce buraya el atın ya bunu yıkın yeniden yapın ki bu mümkün değil. Çok ciddi bir maliyet ya da yıllarca cumhuriyetin kurulduğundan bu yana yapılan bizim hem zemin tren geçidini bir an önce açın. Soru önergesi veriyoruz. Uzaktan bakarak cevap veriyorsunuz, bir yakına girin de görün bakın. Buradan normal bir arabanın geçmesi mümkün değil Buradan gelin bakalım Biçer döverler geçebilir mi? Insanların tarlalarının büyük bir bölümü bu hemzenin geçidinin öbür tarafında. Buyurun birlikte gidelim. Burada bir sıkıntı olsa ambulans geçemez. Bu suyun içinden nasıl geçecek? Bakın ana yola bu kadar yakın bir mesafede bir hem zemin geçit açmıyorlar. Köylü bu yoldan geliyor. Normal bir arabanın gelme şansı var mı? Vicdanınız kurusun diyorum, başka bir şey demiyorum. Sayın ulaştırma bakanına buradan sesleniyorum, hizmetse temel amaç siyasette ise Kızılhisar'lı köylünün burada kaç tane köyün kullandığı bu sorunu bir an önce çözün diyorum.

Bu alt geçit derin su içinde kot farkından . Yani buraya sayın vali bindiği makam aracıyla bir geçsin vatandaşa buradan ulaşmaya çalışsın. Ben diyorum ki arkadaşlar bunu siyaseti olmaz. Köylünün tamamına sorun, buranın ne kadar kullanışsız olduğunu size anlatacaktır. Bunun bir mantığı yok. Hem zemin geçişi bu kadar yakındayken insanlar yıllardır bununla uğraşırken dertlerine derman olmamanızı anlamış değilim. Kızın hisar köylünün tamamı hemen. Zemin geçidinin açılmasını istiyor, kurp alanına giriyor diyorlar. ışık koyarsınız çok zor bir şey mi? Sıradan biri ışık koyarak bu işi çözebilirsiniz. Bakın bir an önce bu sorunu çözmenizi istiyoruz. Defalarca soru önergesi verdik, plan bütçede konuştuk, dile getirdik. Tamam tamam bakalım diyorlar. Sadece bakıyorlar sorunu çözmüyorlar. Buradan bir ambulans geçebilir mi, itfaiye geçebilir mi? Soruyorum size bu kadar kot farkıyla yapılmış bu alt geçit, mühendislik harikası, yeri halkımızın takdirine sunuyorum. Evet, 2005 yılında kapatılan hem zemin geçidi burası burayı kapatmışlar, uygun görmemişler, görüş alanına engel oluyor diye. Oraya bir tane alt geçit koymuşlar. Yağmur yağdığında araçların geçmesi mümkün değil. Bakın bu yolun alt tarafında 10 12 tane ev var, 35 40 kişi yaşamakta. Yani burada acil bir durum olduğunda Allah korusun herhangi bir yangın bir. Hasta olduğunda o alt geçitten ne itfaiye geçebilir, ne ambulans geçebilir. Buradan yaklaşık bir buçuk kilometre gideceksiniz. Oradan bir buçuk kilometre dönüp ana yola bağlandıktan sonra ancak köyünüze geçebileceksiniz. Yani burayı açmak istemiyorlar, görüş alanına engel diyorlar, iyi de teknoloji diye bir şey var. Dibinde elektrik var. Elektrikli hem zeytin zemin geçidinin bir bariyer koyarak da bunu çözebilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Burada niyet köylünün isteğini doğru olanı yapmaksa buraya gelip gerçekten profesyonel bakıldığında anlaşılır. Cumhuriyetin kurulduğunda yapılan bu hem zemin geçit 2005 yılında kapatılmış, neden görüş alanına engel oluyor diyor. Toplam 3 tane ağaç var ve oradaki hem zemin geçirdiğini güçlendirmek için yapılan ağa. Bakın arkadaşlar ben buradan ulaştırma bakanına sesleniyorum, defalarca söyledim. Kızılhisar köyü buranın açılmasını istiyor. Burayı açarsınız, elektrikli bir bariyer koyarsınız. Çok zor bir şey değil. Yıllarca bura açıkken olan bir tane kaza yok ama o ana yola bağlantıda iş makinalarının mecbur bağlantısından olan kaza sayısının haddi hesabı yok. Yani kaş yapalım derken göz çıkartmanın da bir anlamı yok.

Bu aşağıda yaşayan vatandaşlarımıza Kızılhisar'lı köylülerimizin bu tarafta olan ve sürdükleri çok geniş verimli tarlalarına ulaşımını bu kadar zorlaştırmayın. Zaten köylü zorda mazo parasını zor ödüyor. Buraya bir tane elektrikli bariyer bu işi çözer. Ben tekrar ulaştırma bakanına rica ediyorum. Buradan sesleniyorum. Bu işin siyasetini yapmıyorum, Kızılhisar köyü adına talep ediyorum. Sayın valinin de buna ön ayak olmasını istiyorum. Ben vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim." dedi.

Uşak CHP İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Doğan, "Ben Kızılhisar köyündenim, cumhuriyet kurulduğundan beri o tiren hemzemin geçidini kullandık bir kaza olmadı 2005 yılında kapattılar simdi biçer döverlerin bile geçemediği kış aylarında araç ve insanında geçemediği bir alt geçit yazık insanlarımız o tarlalara da oradaki evlere de geçemiyorlar hangi mantıkla alt geçit yaptılar verilen paraya da yazık defalarca 2005 ten buyana söyleniyor sadece Ak Parti'liler bildiğini okuyor." dedi.

Kızılhisar Köyü Muhtarı Ramazan Tümer; "Kapalı olan hemzemin geçidinin açılmasını istiyoruz açılırsa köylümüzün tarım aletleri Ankara İzmir ana asfaltına uğramadan tarlalara ulaşım sağlayacak eğer açılmazsa köylümüz Ankara İzmir asfaltına kullanmak zorunda kalıyor bu sebeple trafikte hem maddi hem ölümlü kazalar meydana geldi. Şu anki alt geçitten itfaiye ambulans geçmiyor Karşıdaki evlerimize ulaşmada ambulans itfaiye güçlük çekiyor." dedi.