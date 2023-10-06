Durup dururken telefonu kilitlendi. ATM'ye gidince gözlerine inanamadı

Show Haber'in haberine göre, otobüs şoförü Koray Duman, bir sabah uyandığında telefonun kilitlendiğini fark etti. Daha sonra ATM'ye gidip para çekmeye çalışan Duman gözlerine inanamadı. Hesabından 245 bin TL çekilmişti. Çocuğunun tedavi parasının gittiğini ifade eden Duman, "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek duruma isyan etti.

Durup dururken telefonu kilitlendi. Yeniden telefonunu açınca hesabı boşaltılmış üstelik adına kredi çekilmişti. Birkaç dakikada 245 bin TL dolandırılan adam "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek duruma isyan etti.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Otobüs şoförü Koray Duman, sabah uyanıp telefonunu eline aldığında telefonu açılmadı. Sonra bir ATM'ye gidip para çekmek isteyip şifresini girdiğinde gözlerine inanamadı. Hesabından 245 bin TL çekilen adam hayatının şokunu yaşadı. Olay sonucunda aile perişan oldu. Giden para oğullarının tedavi parasıydı.

"BANKA ÖDEYECEKSİN DİYOR"

Olayla ilgili konuşan baba şunları ifade etti;

"Bana söylüyorlar ki sabah 05.50'de nakit 20 bin TL çekilmiş, 40 bin TL kredi kartımdan kullanılmış, 185 bin TL de kredi çekilmiş. Otobüs şoförüyüm, aldığım para belli zaten. Bu parayı ben nasıl ödeyebilirim. Banka ödeyeceksin diyor. Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum."