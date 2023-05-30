Duruşma çıkışı adliye önü savaş alanına döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Diyarbakır’da davalık olan iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, kadınların da karıştığı tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Taraflara müdahale eden polis, 2 kişiyi üzerlerinde silahla yakaladı.

Duruşma çıkışı adliye önü savaş alanına döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi’nde görülen davanın tarafları iki aile arasında çıkışta yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgaya bölgedeki polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Motosikletli yunus polisleri, bir kişiyi darbeden saldırgana da müdahale etti. Yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Tarafları ayıran ekipler, üzerinde silahla yakalanan 2 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.

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(Kaynak: DHA)

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