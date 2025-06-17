Duruşma salonunda duygulandıran görüntü

Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşması 16 Haziran'da Silivri Cezaevi’nde yapıldı. Duruşma 16 Temmuz’a ertelendi.

Duruşma salonundan Ekrem İmamoğlu'nun net şekilde olan fotoğrafları ve videoları da yayınlandı. Özellikle de sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerden biri de İmamoğlu'nun eşi ve çocukları ile selamlaştığı o an oldu. Paylaşılan görüntüde Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kendi elini öpüp ekrem imamoğlu’na uzattığı görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadan ayırılırken eşi ve oğluyla vedalaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından duygulandıran görüntüler olarak yorumlandı.