DUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
DUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS) 1. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesinden DUS 2024 ek tercihleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

Duyuruya göre, 2024-DUS 1. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Bugün başlayan başvurular 15 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

878.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'de imzalar atıldı Spor
Fenerbahçe'de imzalar atıldı
Cumhuriyet Altını ve Gram Altın satılmayacak mı? Darphane'den yeni açıklama Ekonomi
Cumhuriyet Altını ve Gram Altın satılmayacak mı? Darphane'den yeni açıklama
Flaş…Flaş… Yurt dışına çıkacaklar için önemli gelişme Gündem
Flaş…Flaş… Yurt dışına çıkacaklar için önemli gelişme
Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Yaşam
Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Roblox ne zaman açılacak? Bakandan flaş açıklama Gündem
Roblox ne zaman açılacak? Bakandan flaş açıklama
Yasak Üzerine Yasak: (1) Konuşacak Yer Kalmayana Kadar… Yazarlar
Yasak Üzerine Yasak: (1) Konuşacak Yer Kalmayana Kadar…
Şansal Büyüka Filenin Sultanları'nın yaşanmamış yaşamlarını açıkladı Spor
Şansal Büyüka Filenin Sultanları'nın yaşanmamış yaşamlarını açıkladı