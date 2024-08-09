DUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesinden DUS 2024 ek tercihleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

Duyuruya göre, 2024-DUS 1. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Bugün başlayan başvurular 15 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.