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Herkesin şikayet ettiği ağrıyı bıçak gibi kesiyor. Duş alırken bunu yapmanız yetiyor

Duş alırken ayaklara soğuk su tutmanın baş ağrısına iyi geldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:30
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Duş alırken ayaklara soğuk su tutmanın baş ağrısına iyi geldiği ortaya çıktı

Herkesin şikayet ettiği ağrıyı bıçak gibi kesiyor. Duş alırken bunu yapmanız yetiyor
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Gün boyunca iş yerinde yorgun ve stresten kaynaklı baş ağrıları insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Baş ağrılarının ilaçsız geçilmesi yöntemi dikkat çekti. Baş ağrılarının duş alırken ayaklara soğuk su tutmayla dinmesi dikkatlerden kaçmadı.

AYAKLARA SOĞUK SU TUTMAK BAŞ AĞRISINI GİDERİYOR

Sağlık açısından bacaklara ve ayaklara soğuk su dökmenin faydalı olduğuna dair bazı bilgiler açıklandı. Nitekim sıcak su ile banyo yapıp, banyodan çıkarken ayaklara, hatta bacaklarına soğuk su dökmek baş ağrısına iyi geldiği bildirildi.

KAN BEYNE DAHA FAZLA GİDİYOR

Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması söz konusu olabileceği bildirildi.

Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olacaktır. Bu da kişinin rahatlamasına ve eğer baş ağrısı oluşmuşsa onunda yok olmasına neden olabileceği vurgulandı.

Sabah duş almanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

İnsanlar genellikle uyandıktan sonra uykuları halleri sürüyor. Sabah duş aldıkları zaman ise daha rahat uyanmalarını ve güne daha dinç bir şekilde başlamayı sağlayacağı bildirildi.

AKŞAM DUŞ ALMANIN FAYDALARI:

Özellikle sabah erken saatlerde kalkan bireyler için büyük bir vakit kazanma sağladığı vurgulandı. Bu sayede sabah duş almaya ayıracakları vakti uyuyarak geçirip güne daha zinde başlayabilirler.

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Alibey
23.12.2022 16:43
Allah iyiliğinizi versin "Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak baş ağrısını giderir.” (Ebu Nuaym Muhtârü'l-Ehâdîs, s.101) Hadisini hiçmi duymadınız  
 
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