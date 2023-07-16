Dusan Tadic Fenerbahçe'de. Beşiktaş'a bir çalım daha

Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i resmen açıkladı. Beşiktaş, günlerdir Tadic'le görüşüyordu.

Dusan Tadic Fenerbahçe'de. Beşiktaş'a bir çalım daha

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Dusan Tadic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Tadic'in uçaktaki fotoğrafı paylaşılarak, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadesi kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından Tadic'i getiren uçak Sabiha Gökhan Havalimanı'na indi.

Sarı lacivertlilerin Tadic'le anlaştığı belirtildi. Tadic'in adı günlerdir Beşiktaş'la anılıyordu. Siyah beyazlılar görüşmelerden bir türlü sonuç alamayınca transferde bir çalım daha yemiş oldu.

Son olarak Ajax'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası verdi.


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