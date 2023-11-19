Dusan Tadic, Sırbistan'a ilaç oldu. 24 yıl sonra gelen mutluluk

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, ülkesi Sırbistan'ın, Bulgaristan ile 2-2 berabere kalıp EURO 2024 bileti aldığı maçta son golün asistini yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dusan Tadic, Sırbistan'a ilaç oldu. 24 yıl sonra gelen mutluluk

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Bulgaristan karşılaştı.Gradski Dubocica Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti ve Sırbistan adını EURO 2024'e yazdırdı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Milos Veljkovic'in golüyle öne geçen Sırbistan ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bulgaristan, 59. dakikada Georgi Rusev ve 69. dakikada Kiril Despodov'un golleriyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Srdan Babic, Fenerbahçeli Dusan Tadic'in asistiyle topu ağlara yolladı.

Dusan Tadic, Sırbistan adına karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Sırbistan, Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirerek 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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