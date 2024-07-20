Düşen plakayı kaskına yapıştırınca herkesi güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Düşen plakayı kaskına yapıştırınca herkesi güldürdü

Plakalığı kırıldığı için plakayı geçici olarak bantla kendine takan bir motosikletçi, motorlu trafik polisine yakalanınca yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü. Polis ve motosikletçi arasındaki eğlenceli anlar sosyal medyada viral oldu.

Bir motosikletçinin yaşadığı ilginç olay, trafikte unutulmaz anlara sahne oldu. Plakalığı kırıldığı için plakayı geçici olarak bantla sırtına takan motosikletçi, motorlu trafik polisine yakalanınca yaşanan diyalog izleyenleri kahkahalara boğdu.

Olay, motosikletçinin trafikte ilerlerken motorlu bir trafik polisi tarafından durdurulmasıyla başladı. Polisin dikkatini çeken şey, motosikletçinin plakasını geçici bir çözümle sırtına bantlamış olmasıydı. İşte o eğlenceli diyalog:

Polis: “Allah aşkına o ne? Dur dur. Kardeşim çok başarılı ama ya.”

Motorcu: “Teşekkür ederim, ceza yememek için.”

Polis: “Niye kuyruğa takmadın?”

Motorcu: “Kırıldı.”

Polis (kahkahalara boğulup): “Tamam hadi gidin ya.”

Polis ve motosikletçi arasındaki bu diyalog, sosyal medyada izleyenler tarafından gülümsemeyle karşılandı. Olay, kısa sürede gündem oldu.

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