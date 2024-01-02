Düşenin dostu olmaz atasözünün anlamı nedir?

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Düşenin dostu olmaz atasözünün anlamı nedir?
Düşenin dostu olmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Düşenin dostu olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; zenginlik ya da varlıklı olma durumu halinde herkes kişiyle birlikte olmak ister. Ancak ne zaman para biterse o zaman aradaki birlik bozulur.

Parası ile iş başında olanla herkesle birileri dostluk kurmak isteyecektir. Çünkü onlar çıkarları doğrultusunda hareket eder. Zengin kişi yoksul duruma düştüğünde yani iş başındaki işten ayrılınca, çevresinde o dostlardan 'gerçek olmayanlar' bir bir kaybolur ve onu terk eder.

DÜŞENİN DOSTU OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben sana demedim mi düşenin dostu olmaz diye, herkesi sonsuza kadar yanında kalacak mı sandın?"

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