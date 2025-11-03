Dacia markasının çatısı altında satılırken uygun fiyatıyla Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinden birisi olan Duster'da en büyük şikayet 4x4 otomatik vites kombinasyonunun olmamasıydı. Son dönemde Renault çatısı altına giren ve Türkiye'de üretilmeye başlayan Duster'da bu beklentide nihayet karşılanmış oldu.

Ülkemizde üretilmenin verdiği avantajla ÖTV'siz olarakta satın alınabilen Renault Duster yeni motor seçenekleriyle donatılıyor. Yakın zamanda satışa çıkacak Renault Clio modelinde ilk olarak duyurulan yeni motorlar büyük bir sürprizle Duster'da da kullanılacak açıklaması geldi.

Tamamen yenilenen motor seçenekleriyle gelecek artık Bursa'da üretilen model.

1.2 Eco G Lpg li Manuel, 1.3 Tce 7 ileri otomatik 4x2, 1.8 Full Hybrid otomatik 4x2 ve beklenen versiyon 1.2 Hybrid 4x4 otomatik vites.

Renault Duster yeni motor seçenekleriyle bu ay satışlara başlıyor.