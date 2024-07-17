Düştüğü uçurumdan telefonu sayesinde kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düştüğü uçurumdan telefonu sayesinde kurtarıldı

Düştüğü uçurumdan telefonu sayesinde kurtarıldı

Amasya'da uçurumdan düşerek mahsur kalan bir kişi cep telefonundan ulaştığı 112 ekipleri sayesinde kurtuldu.

Amasya'da ormanlık alanda uçurumdan düşerek mahsur kalan bir kişi, cep telefonuyla iletişime geçtiği 112 ekipleriyle yaptığı görüşmesi sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'ya bağlı Yağcıabdal köyü Erikli mezrasında su deposuna doğru giden Hasan Canikli (68), dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Hareket edemeyen Canikli, cep telefonuyla 112 acil hattını aradı. Durumunu bildirip yardım istedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bunun üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiyesi, AFAD, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle aralıklarla telefon görüşmesi yapan yaralı adama yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde ulaşıldı. Engebeli arazide halat bağlanan sedyeyle taşınarak getirildiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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