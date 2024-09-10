Düşük fiyatla ürün satmak isterken öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düşük fiyatla ürün satmak isterken öldürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de, iddiaya göre iki market sahibi arasında "fiyat meselesi" sebebiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi ile beraber bir market çalışanı diğer market sahibi ile beraber kızını

Sultanbeyli’de iki market sahibi arasında fiyat tartışması nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, market sahibi Engin B., yanında taşıdığı silahla diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berivan Ağbaba hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi'nde meydana geldi. Engin B., aynı caddede faaliyet gösteren Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyatla ürün sattığını iddia ederek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., silahıyla Aytaç Ağbaba'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan kızı Berivan Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

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Berivan Ağbaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı ve saldırıyı gerçekleştiren Engin B., kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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