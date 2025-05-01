Düşüşe geçen altın fiyatları için bomba tahmin. Dünya devi banka açıkladı

Altın fiyatları haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Ons altın, yüzde 1’lik değer kaybıyla 3 bin 286 dolara geriledi. Gram altın 4 bin 86 liradan, çeyrek altın 6 bin 666 liradan, cumhuriyet altını ise 26 bin 555 liradan işlem görüyor. Piyasalardaki bu dalgalanma, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ancak dünya devi bankalar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

BOMBA TAHMİN

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın için yıl sonu tahminini güncelledi. Daha önce ons altın için 3 bin 300 dolar hedef koyan banka, yeni raporunda bu rakamı 3 bin 700 dolara yükseltti. Analistler, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanıltıcı olabileceğini, altına yatırımda uzun vadeli bir perspektif benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

DİĞE BANKALARDA DURUM BU

Goldman Sachs yalnız değil. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara çıkardı. Commerzbank 3 bin dolar, Deutsche Bank 3 bin 139 dolar, HSBC 3 bin 15 dolar, Bank of America 3 bin 63 dolar ve Citi 3 bin 500 dolar hedef koydu. Bankalar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskılarının altını destekleyeceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarındaki mevcut düşüş, ABD dolarındaki güçlenme ve faiz beklentilerinden kaynaklanıyor. Ancak uzmanlar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebinin fiyatları yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Türkiye’de ise gram altının seyri, ons altın ve döviz kurlarına bağlı olarak şekilleniyor.

YATIRIMCILARA TAVSİYE

Analistler, altına yatırım yapmak isteyenlere sabırlı olmalarını öneriyor. Goldman Sachs, özellikle 2025 sonuna kadar altının güvenli liman özelliğini koruyacağını savunuyor. Yatırımcılar, bu tahminleri değerlendirerek stratejilerini şekillendiriyor.