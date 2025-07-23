Dut bahçelerinde aşılama çalışması

Kaynak: İHA
Dut bahçelerinde aşılama çalışması

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dut bahçesinde aşılama çalışması yapıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından dut bahçesinde aşılama gerçekleştirildi. Açıklamada, "Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, Sivrice İlçe Müdürü ile İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik personeli katılımıyla Sivrice ilçesi Dedeyolu köyünde ipek böceği yetiştiriciliği yapan Sırrı Taha Bal'a ait dut bahçesinde aşılama çalışması yapıldı.

İpek böceği beslenmesine uygunluğu açısından önem taşıyan dut ağaçlarına yaklaşık 300 adet sürgün göz aşısı yapıldı. Çalışmada üreticiye teorik bilgilendirme yapılarak uygulamalı eğitim de verildi. Bu tür çalışmalarla hem dut bahçelerinin verimliliği artırılmakta hem de ipek böceği yetiştiriciliğine katkı sağlanmaktadır" denildi.

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Dut bahçelerinde aşılama çalışması
Dut bahçelerinde aşılama çalışması