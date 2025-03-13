Duterte uyuşturucuyla mücadelede tüm sorumluluğu üstlendi

Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı yakalama emriyle tutuklanmasının ardından Facebook hesabında kısa video mesaj paylaştı.

Görevi döneminde ülkesindeki kolluk kuvvetlerini ve orduyu yönettiğini anımsatan Duterte, "Polise ve orduya bunun benim görevim ve sorumluluğum olduğunu söyledim." dedi.

Duterte, geçmişte olanlar için kolluk kuvvetleri ve orduyu koruyacağını belirterek, "Her şeyden ben sorumlu olacağım." diye konuştu.

UCM'de yargılanma sürecine dair konuşan Duterte, "Bu, uzun bir yasal süreç olacak. Ülkeme hizmete devam edeceğim. Kaderim buysa öyle olsun. İyiyim, endişelenmeyin." ifadelerini kullandı.

Filipinleri 2016-2022'de yöneten Duterte, UCM'de yargılanacak ilk Asyalı eski devlet başkanı olacak.

Duterte'nin görevi döneminde "uyuşturucuyla savaşında" binlerce uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı dahil çok sayıda kişiyi yargılanmadan öldürdüğü iddia ediliyor.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

DUTERTE LAHEY'DE

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan eski Devlet Başkanı Duterte, 11 Mart'ta başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda Hong Kong seyahatinden dönüşünde Filipinler güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

UCM, dün Ön Dava Dairesi tarafından çıkarılan tutuklama emri doğrultusunda Duterte'nin insanlığa karşı suç kapsamında yargılanmak üzere mahkemenin gözetimine teslim edildiğini duyurmuştu.

Filipinler basınında Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin babası için hukuk ekibi kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla Lahey'e geldiği bildirilmişti.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte Lahey’e götürülüyor

UCM VE FİLİPİNLER'İN OPERASYONLARI

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler, aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin bulunmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar vermişti.