Duvar çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Kaynak: İHA
Duvar çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Hatay'da duvara çarpıp iş yerine giren ve alev alan motosikletteki 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan ile 17 yaşındaki Mümin Ramazan Usanmaz hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.54'te, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Cilvegözü mevkisinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine, kapısından girdi. Kazada alev alıp hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki Mümin Ramazan Usanmaz yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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