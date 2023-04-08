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Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor

Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarının gidermesinden birçok sağlık sorununu çözmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:25
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Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor

Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan duvar sarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Regl döneminde kanı söktürerek bu ağrılara iyi geldiği ifade edildi.

REGL AĞARILARI NEDİR?

Adet sancısı diğer adıyla adet krampları, adet görmenin günlük yaşama en çok etki eden tarafıdır. Kadınların yarısından fazlası adet sırasında bu ağrıları yaşamaktadır. Ağrılar bazen hafif, bazen de şiddetli şekilde hissedilebilir. Şiddetli regl ağrısına tıp dilinde dismenore denir. 

DUVAR SARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sarmaşıkgiller familyasından; uzun ömürlü, 50 metre kadar boyunda, her zaman yapraklı, tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları tüysüz ve serttir. Üst yüzeyleri koyu, alt yüzeyleri ise açık yeşil renktedir. Meyvesi, siyahımsı mor renktedir. İçeriğinde “hederin” vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmamalıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.

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