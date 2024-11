'Duvara bantlanmış muz' 6,2 milyon dolara alıcı buldu

2019'da viral olan 'duvara bantlanmış muz' eseri Ekim ayında dördüncü kez bir müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. 1 ila 1.5 milyon dolara satılması planlanan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eseri, tamı tamına 6.2 milyon dolara alıcı bularak kendi satış rekorunu kırdı.

Bundan beş yıl önce eser bir fuarda altı haneli bir fiyata sergilendiğinde dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Eseri görmek için uzun uzun kuyruklar oluşmuştu. 'Yenilenebilir' bir eser olduğundan İtalyan sanatçı Cattelan, eserini dört kere satışa çıkarmış, satın alan kişilere, birer adet koli bant, muz, özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar vermişti.

Bundan önceki üç eser 120 bin ila 150 bin dolar arasında fiyata satılmıştı. Ancak Çarşamba günü New York'ta ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 6.2 milyon dolara alıcı buldu. 800 bin dolarla başlayan müzayede, birkaç dakika içinde 2 milyon dolara ulaşmıştı bile. 1 milyon doları müzayede evine giden son fiyat, 5.2 milyon dolar oldu.

Eseri satın alan ünlü kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun'ın sözleri olay oldu. Sun, muzu yemeyi planladığını açıkladı. Bundan önce müzede sergilenen muz, ziyaretçiler tarafından da yenmişti.

Sotheby's müzayedesinde duvara asılı muz yoğun ilgi gördü. Eser için açık artırma, 800 bin dolardan başladı. Dakikalar içinde fiyat arttıkça arttı. Muzu almak için kıyasıya yarıştılar. Muzun fiyatı önce 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisi Oliver Barker, satış sırasında "Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!" dedi.

34 yaşında olan Justin Sun, ünlü kripto para platformu olan TRON'un kurucusudur. Kripto dünyasındaki açık sözlülüğüyle tanınan Sun, aynı zamanda Grenada'nın DTÖ Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Kısaca TRX olarak bilinen TRON, Blockchain teknolojisine dayalı merkezi olmayan bir işletim sistemidir ve özel bir kripto para birimi üzerine kurulmuştur.

Ünlü İtalya ressam Cattelan'ın Comedian adlı eserini 6.2 milyon dolara satın alan Justin Sun, gelecek günlerde 'eşsiz sanatsal deneyimin' bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğini açıkladı. Sun, sosyal medya üzerinden bu duyuruyu yaptı.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana???? !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C